Propondrán al Ayuntamiento crear Monumento a Víctimas de Feminicidio en Xalapa

Propondrán al Ayuntamiento de Xalapa la creación del Monumento a Víctimas de Feminicidio, que será un recordatorio de lucha.La presidenta nacional de la asociación civil “Recuperando la Esperanza el Amor y la Luz” (REAL A. C.), Dana Díaz García, expuso en conferencia de prensa que el día de hoy será presentado ante el Ayuntamiento de Xalapa el proyecto del monumento que se tiene pensado colocar en la avenida Ávila Camacho, en la cuchilla frente al Parque Juárez.Declaró que no será motivo de celebración sino para recordar a quienes han sido víctimas de feminicidio y a quienes siguen en pie de lucha en contra de este problema que afecta a una gran cantidad de mexicanas."Este proyecto no es para celebrar, no es para que feliciten, es un recordatorio por las que ya no están, es un recordatorio también de la lucha que hemos venido haciendo", añadió.Declaró que buscarán el apoyo económico por parte del Ayuntamiento o en su caso las gestiones pertinentes para la colocación del monumento y en el caso de que no se logre la colaboración, buscarán patrocinadores para cubrir los 20 mil pesos que costará la construcción de este."La idea es que nos apoyen a gestionar, de ser posible. Creo que la respuesta del Ayuntamiento va a ser favorable pero de no ser así tendremos que buscar patrocinadores, empresarios y empresarias", expresó.Asimismo, lamentó que Veracruz en su totalidad se encuentre entre los Estados con más casos de violencia de género, feminicidios y desapariciones."Lamentablemente, Veracruz es uno de los top Estados con mayor feminicidio a nivel nacional (...) Aproximadamente, 6 mujeres desaparecen o sufren feminicidios diariamente", dijo.En este sentido, subrayó que es un problema en el que no sólo tienen que luchar las mujeres, sino que es una lucha que no tiene género y que toda la población debería sumarse para solucionar este problema."Es algo que tenemos que no sólo como mujeres sino también como hombres, tenemos esa gran responsabilidad como ciudadanos y ciudadanos de apoyar, de querer mejorar para todos aquellos que van detrás de nosotros", finalizó.