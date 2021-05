Propondrán incluir en Plan de Desarrollo el rescate de laguna de El Farallón

Cuando haya sesión plenaria en el Congreso del Estado, el diputado Gonzalo Guízar Valladares presentará un Punto de Acuerdo para exhortar a los Gobiernos Estatal y Federal a evitar la desaparición de la Laguna El Farallón y una posible catástrofe ecológica.



Al Gobierno del Estado le pedirá la modificación del Plan Veracruzano de Desarrollo para que incluya un programa especial de rescate, preservación y conservación no sólo de la Laguna El Farallón, en el municipio de Actopan, sino todos los sistemas lagunares.



Y que asigne recursos adicionales a la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) para que atienda ese problema, pues de no hacerse nada habrá un severo desastre ecológico.



Aunado a ello, exhortará a la SEDEMA a llevar a cabo un estudio serio de diagnóstico y que los resultados sean informados a los habitantes de Actopan y a los actores políticos y sociales vinculados al problema sobre las consecuencias de la desaparición de la Laguna El Farallón.



Y al Gobierno de la República que intervenga a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).



“Debemos tener la causa del problema y posteriormente poder regular. Si logramos la atención de las autoridades con este Punto de Acuerdo, estaremos dando un primer paso para resolver un grave problema que no es ahorita, por supuesto, desde hace treinta y cinco años la laguna ha perdido potencial y en esta década se ha recrudecido”.



Expuso que la Laguna tenía doce metros de profundidad, después llegó a 8 metros y poco después sólo setenta y cinco centímetros y ahora está totalmente seca.



Aclaró que no se trata de protagonizar ni de cuestiones política, sino de conciencia y responsabilidad social para empezar a hacer algo para rescatar la laguna, pues de lo contrario habrá lamentables consecuencias para la próxima generación.



“No es un tema menor, es un tema súper mayor que si no se atiende pasará lo mismo que en otros sistemas lagunares”.



Cabe señalar que el Congreso del Estado tiene 19 días sin sesionar porque el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, acompaña al delegado en Veracruz de MORENA en sus recorridos por Veracruz para incentivar el voto a favor de su partido, además, porque ya tiene asegurada su permanencia como diputado, ya que es el segundo de la lista de candidatos plurinominales.