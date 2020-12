Propone Delegado de la Cruz Roja Tuxpan subrogar servicios ante baja captación en colecta

Para no depender exclusivamente de los ingresos de la Colecta Anual, la Cruz Roja podría pasar al esquema de subrogación que le permitiría disponer de un presupuesto gubernamental, planteó el presidente de la delegación Tuxpan, Rómulo Cuevas Villalobos.



Detalló que con la subrogación, los servicios de auxilio los seguiría prestando la institución pero la carga económica recaería en dependencias de gobierno, aunque la institución sería la responsable del servicio y la atención que hasta ahora ha brindado.



Añadió que bajo ese esquema, la Cruz Roja dejaría de ser organismo privado y pasaría a fungir como público, con obligación de atender todas las emergencias y traslados con base precisamente al servicio subrogado, es decir, dejaría de aplicar cuotas de recuperación.



La institución requiere alrededor de 3 millones de pesos cada año para gastos de operación, sin embargo, la captación ha caído.



Con la colecta actual de 2016 se captaron 1 millón 879 mil pesos; al año siguiente fueron 2 millones 172 mil pesos; en 2018, se colectaron 3 millones 72 mil pesos, en tanto que en 2019 la captación bajó a unos 500 mil pesos.



Asimismo, en este 2020 no hubo colecta anual por la emergencia sanitaria y solamente se organizó durante este mes de diciembre la llamada “Colecta con causa” pero con recaudación mínima.



Con el esquema subrogado, estimó, no desaparecerían las colectas, sino que el recurso captado se utilizaría para capacitación del personal y el mantenimiento de instalaciones y unidades, mientras que el presupuesto oficial se destinaría para las emergencias y atención médica.