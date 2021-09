Propone Diputada del PAN crear un seguro de desempleo

Con el objetivo de que la población no quede desprotegida en casos de emergencias económicas como la que se presentó con la pandemia del COVID-19, la fracción parlamentaria del PAN propone la aplicación de un seguro de desempleo, indicó la diputada federal María del Carmen Escudero Fabre.Explicó que actualmente hay 2.5 millones de personas sin empleo y de manera personal se le ha acercado gente a comentar esta situación, por lo que la intención de esta propuesta es que cuando se presente este tipo de situaciones la gente no quede desprotegida.Indicó que a través de este seguro se pagarían 4 mil 402 pesos mensuales durante cuatro meses a quienes demostraran que estaban laborando y fueron despedidos.Comentó que esos recursos pueden salir del 8 por ciento de las obras “faraónicas” que propone el presidente de la República y con ese dinero se podría ayudar a la población.Escudero Fabre comentó que también podrían otorgarse incentivos fiscales a las empresas que contraten a estos desempleados.Mencionó que cuando se dio la pandemia, muchos países tomaron medidas para proteger las fuentes laborales y eso ha permitido que hoy estén en mejores condiciones, pero en México no se hizo nada.