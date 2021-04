Proponen a candidatos contratar a músicos para sus campañas en Veracruz

Con el fin de apoyar a los músicos del estado de Veracruz, Los Súper Caracoles lanzaron una propuesta para los candidatos y candidatas que se estarán jugando un puesto de elección popular en las próximas elecciones.



Dicha propuesta consiste en recorrer las colonias de cada municipio a bordo de un vehículo donde irá el candidato y los músicos tocando.



"Si ellos nos buscan, en mi caso, yo les ofrezco dos horas de recorrido. Yo hubiera querido que este día ya hubieran visto esta unidad. Yo intenté comprarla pero no me alcanzó, necesito como 200 mil pesos. Me parece una magnífica idea para los candidatos y candidatas. Yo ya lo lancé a través de las redes sociales y me han contactado algunos candidatos pero no tengo la unidad", dijo Roberto Contreras Pérez, vocalista de Los Súper Caracoles.



Señaló que a más de un año de la pandemia COVID-19, la situación para los músicos es difícil, por lo que exponer el proyecto y concretarlo traería beneficios para los partidos políticos y el gremio músical.



"Espero que algún empresario tenga un equipo de audio y nos diga que se suman al proyecto. Esta idea es para todos los compañeros músicos. Nuestra actividad está muerta completamente. Me gustaría que nos buscara un partido político para todas las campañas".



Recordó que el Gobierno del Estado nunca les garantizó el apoyo que se había anunciado para el sector.



"Yo acudí a la Secretaría de Turismo, dejé mi tarjeta para que me contactaran y nunca lo hicieron", concluyó.