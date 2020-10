Proponen construir un tercer piso en Palacio Municipal de Tuxpan

Aunque en estos meses la afluencia ciudadana es baja debido a las restricciones por la pandemia, se debe analizar el proyecto de construir un tercer piso, ya que actualmente es insuficiente para albergar más oficinas.



De hecho, el edificio está tan rebasado en su capacidad que el Ayuntamiento se ve obligado a pagar rentas para cuatro oficinas que han sido descentralizadas, señala el exalcalde Alfredo Huerta León.



El inmueble, recordó, fue habilitado en su totalidad hace casi 20 años, cuando él fue Presidente Municipal en el periodo 1998-2000, con estructuras que soportan otro nivel, apuntó.



“Las columnas, el techo y las bandas a los lados resisten un piso más. Incluso en la actualidad hay mucho material muy resistente, económico y más ligero pero el edificio está diseñado para un tercer piso”, recalcó.



Actualmente, dijo, hay oficinas alternas como las de Catastro y Obras Públicas, para las cuales se paga renta, ya que han sido descentralizadas, es decir, no están en el inmueble principal.



Lo mismo sucede con la Procuraduría Federal del Consumidor y la extensión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de las que el Ayuntamiento también absorbe el costo de la renta.



Si esas oficinas estuvieran en el Palacio Municipal, la ciudadanía no tendría que desplazarse de un lugar a otro y el Ayuntamiento se ahorraría le erogación que representa rentar otro edificio, recalcó el exalcalde.



Huerta León insistió que en la parte alta del Ayuntamiento existen incuso los aproches necesarios para continuar la obra, pues reiteró que se preveía que un tercer nivel habría de ser necesario con el paso del tiempo.



Cabe mencionar que actualmente el espacio es tan insuficiente, al grado que en un área del pasillo de la planta baja es utilizado como “extensión” de la oficina del Servicio Municipal del Empleo, pues dentro del cubículo no caben las mesas de atención.