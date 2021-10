Proponen convertir la Laguna El Farallón en zona protegida para evitar sobreexplotación

Una de las medidas para evitar la sobreexplotación en la Laguna de El Farallón es convertirla en una zona protegida, para que nadie tenga acceso a su agua, indicó el gerente general de la Comisión Nacional del Agua Cuenca Golfo-Centro, Pablo Robles Barajas.“Una de las medidas es convertirla en una zona protegida como si fuera un parque nacional para que no se pueda tocar, que no haya nadie que tenga acceso a este recurso”, acotó.Y es que admitió que hay tomas de mangueras que están secando el vital líquido, el cual sólo se alimenta de agua de lluvias.“Hay problema de tomas de mangueras que servían para el ganado, y es una laguna que no tiene ríos u otras fuentes que lo alimenten más que el agua de lluvia, la sobreexplotación es lo que ha provocado la situación”, dijo.Informó que ya la Procuraduría del Medio Ambiente está tomando algunas medidas, no obstante, aseguró que la preocupación de la CONAGUA es buscar la recuperación de los niveles de agua.“La Procuraduría está tomando algunas medidas, pero lo que más nos preocupa es buscar de qué manera podemos lograr que esto no se dé y lo que se tenga que hacer para recuperar los niveles de agua, es un asunto complicado lo del Farallón”, finalizó.