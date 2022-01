Proponen diputados del PRI prohibir a violentadores aspirar a puestos de elección popular

Diputados del PRI en el Congreso del Estado proponen reformar el Código Electoral para establecer que quienes aspiren a puestos de elección popular no cuenten con antecedentes de violencia política.Además, se proyecta la instalación de una Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación; clasificando la violencia política en razón de género respecto a lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.La coordinadora del Grupo Legislativo del PRI, Anilú Ingram Vallines, presentó la propuesta a nombre de sus compañeros de bancada, recordando que los cambios fueron avalados por la pasada LXV Legislatura, sin embargo, la reforma fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Al respecto, la priísta dijo que esto es fundamental evitar que violentadores sean diputados, alcaldes o gobernadores; además de que la propuesta que presentó considera lo referente a la declaratoria “3 de 3 contra la violencia de género”.“A fin de que Veracruz cuente con un instrumento idóneo para hacer justicia electoral a la situación de violencia que han vivido muchas mujeres en el ámbito político y que les impide el acceso en condiciones de igualdad”, remarcó.“Hoy tenemos, en el poder de nuestro voto, lograr un Veracruz igualitario, seguro y libre para las mujeres que hemos elegido y elegirán servir a la ciudadanía veracruzana”, dijo y recordó que ésta ya había sido aprobada en la anterior Legislatura y fue incluso votada por los que se reeligieron; sin embargo, por omitir la Consulta Indígena fue invalidada, ya que estaba inserta en la fallida Reforma Electoral.Anilú Ingram explicó que la iniciativa busca instalar una Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación; además de contar con una conceptualización de la violencia política contra en razón de género homologada a la establecida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.Por lo anterior consideró que resulta imperativo que esta Legislatura del Estado lleve a cabo el proceso de armonización legislativa en el Código Electoral de Veracruz, a fin de que las instituciones electorales, pongan en marcha todo el andamiaje jurídico para garantizar a todas y todos los actores políticos y, en particular, a nosotras las mujeres veracruzanas, una contienda paritaria y libre de violencia política en razón de género.