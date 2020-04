Proponen que abogados no cobren por sus servicios a veracruzanos en crisis

El presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz, Vito Lozano Vázquez, hizo un llamado a los expertos en Derecho a brindar sus servicios a personas que debido a la contingencia del coronavirus no pueden pagarlos.



Explicó que hay reportes de personas vulnerables que se quedaron sin trabajo y no tienen para pagar un abogado en estos momentos.



“Hay que atender a las personas vulnerables que no tienen ahora para pagar, que se les asista porque hay juzgados de control, familiares y penales de guardia, así como el Ministerio Público”, señaló.



Al respecto aseveró que el trabajo para los penalistas y abogados de otras áreas no ha cesado en los Distritos Judiciales, pese a la pandemia.



“La gente no tiene dinero; va muy mal. Muchos necesitan servicio, pero se quedaron sin trabajo o no tienen para pagar; por eso se debe de cooperar con esas personas”, reiteró.



Reconoció que al igual que todos los sectores de la sociedad los abogados están viéndose afectados económicamente, sin embargo, el trabajo abunda especialmente en el ámbito penal.



Explicó que, aunque la mayoría de las áreas del Tribunal Superior de Justicia del Estado paró labores, hay guardias en juzgados.



“Nuestro problema no es tanto que reduca el trabajo (…); lo que se está complicando es que desgraciadamente no todo el personal del Poder Judicial está trabajando y sigue habiendo personas con necesidad de asesoría legal”, indicó.