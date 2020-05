Proponen que Ayuntamientos usen Ramo 033 para atender emergencia por pandemia

El diputado Alexis Sánchez García presentó un anteproyecto de punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados permita a los 212 Ayuntamientos de Veracruz disponer de recursos del Ramo 033 a fin de enfrentar la tercera fase de la pandemia a causa del COVID-19 y así evitar que colapsen sus sistemas de salud y con ello, la pérdida de muchas vidas.



Durante la sesión plenaria de este sábado, el Legislador reconoció que muchos municipios, como Zongolica, no podrán sostener la emergencia sanitaria sin recursos adicionales, sobre todos porque son las autoridades locales las que están enfrentando directamente la situación que se está viviendo.



Dijo que en estos momentos la mayor preocupación de las autoridades municipales es no contar con recursos adicionales para implementar las medidas y acciones necesarias, a fin de mitigar los efectos de la pandemia.



Expuso que si los Alcaldes pueden disponer de recursos del Ramo 033 para orientarlos a la adquisición de insumos y materiales para Centros de Salud y otorgar apoyos a los micros y pequeños y medianos empresarios, así como a las personas que ya han perdido su empleo.



Reconoció que si bien es cierto que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública autorizó recientemente a los Ayuntamientos del país disponer del Subsidio para el Fortalecimiento en Materia de Seguridad Pública de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal (FORTASEG) y así atender la emergencia sanitaria, no todos los Ayuntamientos reciben este subsidio.



“Pero lo cierto es que no todos los municipios de Veracruz son beneficiados con recursos del FORTASEG, a pesar de que el Presidente de la República había prometido apoyo para todos los municipios, pero en los hechos no ha habido un peso extra para los Gobiernos locales y mucho menos para los municipios”, expuso.



Aseveró que la situación es crítica y sin apoyos extraordinarios será imposible enfrentar la tercera fase de la pandemia, por eso es urgente que se permita a los municipios acceder a recursos adicionales.