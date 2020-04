Proponen que clínicas rurales y centros de salud sólo atiendan embarazadas durante crisis

La secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), Hilda Argüello Avendaño, consideró pertinente que ante la contigencia nacional por el COVID-19, las unidades médicas rurales y centros de salud pública se destinen únicamente a la atención de partos.



Explicó que en la Ciudad de México algunos hospitales ya fueron declarados "Centros COVID" para dedicar su atención exclusivamente a pacientes con esta enfermedad y según avance la contingencia, la Secretaría de Salud federal aplicará esta medida en todos los Estados.



Por ello, la especialista mencionó que habilitar los centros de salud como clínicas de parto lograría desahogar el segundo nivel de atención, ya que el 50 por ciento de las consultas que se atienden en estos hospitales son de maternidad.



"Desde hace 10 años se impulsó la política de que todos los partos fueran hospitalarios para evitar las muertes maternas, este llamado es básicamente para realizar una reingeniería de los servicios para que las mujeres no tengan que acudir al segundo nivel de los hospitales y si no están contagiadas, que no se expongan a un contagio", dijo



La entrevistada comentó que en 2019, el Observatorio de Mortalidad Materna en México realizó un estudio en los estados de Chiapas, Querétaro, Yucatán y Ciudad de México, mediante el cual se confirmó la viabilidad de retomar la atención del parto en las clínicas de primer nivel.



Por ello, reiteró que existen las condiciones de infraestructura y personal para poner en marcha esta iniciativa.



Argüello Avendaño afirmó que esta propuesta ya fue presentada ante el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que depende de la Secretaría de Salud Federal.