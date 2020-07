Proponen que recomendaciones de CNDH sean obligatorias para las instituciones

La diputada Verónica Juárez Piña propuso reformar el artículo 102, apartado B de la Constitución Política para que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sean vinculatorias y se obligue a las autoridades a cumplirlas con el fin de defender y proteger los derechos humanos de las personas más vulnerables.



Las recomendaciones son instrumentos por medio de los cuales la CNDH expresa que se ha producido una violación; sugiere las medidas necesarias para subsanarla y, en su caso, solicita que se realice una investigación y que se apliquen las sanciones a los servidores públicos que han incurrido en las conductas violatorias de derechos humanos.



Además, están motivadas en muchas ocasiones en quejas promovidas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa que vulneren derechos.



La legisladora recordó que, sin embargo, dichas recomendaciones no obligan a las autoridades cumplir o no cumplir con el contenido de las mismas, tampoco pueden ser exigidas por la fuerza o a través de otra autoridad, no anulan o modifican los actos contra los que se formuló la queja o denuncia que las generó.



Por sí mismas, agregó, las recomendaciones no crean, modifican ni extinguen situaciones jurídicas concretas que beneficien o perjudiquen a un particular.



Mencionó que esta situación en donde las dependencias gubernamentales no acatan las recomendaciones de la CNDH contribuye a que la imagen colectiva de la institución se vea afectada negativamente debido al incremento de quejas por tortura, desapariciones, tratos crueles y degradantes en el sexenio anterior.



La Coordinadora de la bancada perredista en la Cámara de Diputados argumentó que es necesario dotar a la CNDH de armas legales con las que pueda llevar a finales exitosos su tarea de defensa de los Derechos Humanos de las y los más vulnerables.



“De aprobarse esta iniciativa, consideramos que cooperará en el reforzamiento, credibilidad y confianza en la CNDH, pues al dotarla de recomendaciones públicas vinculatorias, pasará a contener mayor fuerza a los principios consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, concluyó.