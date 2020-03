Proponen sondeo para identificar familias afectadas por medidas contra el COVID-19

Aunque las medidas que se han tomado en Orizaba para prevenir contagios del coronavirus son necesarias, las autoridades deben tomar en cuenta que hay población que va al día y si esto se prolonga no tienen posibilidades de subsistir, indicó David González Rojas, presidente del Colectivo Social por México (COSOME).



Recordó que a esta ciudad también viene mucha gente a trabajar en los comercios, a las casas, además de la gente que laboran informalmente, por lo que tomar medidas estrictas de la noche a la mañana paraliza la economía no solo de este municipio, sino de los aledaños.



Agregó que los propios comerciantes pagan rentas, servicios y compromisos fiscales, por lo que también se ven afectados.



De igual forma, abundó, debe verse el tema de los incrementos en los productos de la canasta básica, pues todo esto puede llegar a provocar un desorden social.



Consideró prudente hacer un sondeo entre la población, de manera que las autoridades conozcan qué familias están pasando bien la cuarentena y si hay algunas que a lo mejor ya ni siquiera están comiendo bien porque no pueden salir a trabajar.



Remarcó que, aunque éste sea un Pueblo Mágico, una ciudad muy bonita o limpia, adentro hay otras cosas, y además de cumplir el aspecto político o legal, también se debe ver el humano, por lo que hizo un exhorto al alcalde Igor Rojí López para que no se descuide esta parte.