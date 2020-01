Proponen una “Ley Antimonarquía”: ni hijos ni hermanos podrían suceder a gobernadores

El diputado morenista, Henri Christophe Gómez Sánchez, planteó instaurar una “Ley Antimonarquía” en Veracruz al plantear reformar la Constitución para que quien aspire a ser Gobernador o Alcalde no pueda tener parentesco de consanguinidad “en los cuatro primeros grados” con los funcionarios salientes.



Al presentar su iniciativa ante el Congreso del Estado, el legislador clamó por acabar con los cacicazgos en la entidad y advirtió que el “poder no debe heredarse entre un puñado de familias”.



Cabe recordar que durante las pasadas campañas por la gubernatura en 2018, el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusó al entonces mandatario, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, de querer instaurar una “monarquía” al dejar en el cargo a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, quien finalmente perdió la elección.



La propuesta de Gómez Sánchez plantea modificar el artículo 43 de la Constitución agregando un párrafo que diría que para ser Gobernador del Estado se requiere:



“No tener parentesco de consanguinidad en los cuatro primeros grados, ni de afinidad en los dos primeros, con la Gobernadora o el Gobernador saliente”.



Asimismo, el Artículo 69 establecería que para ser alcalde se requiere “no tener parentesco de consanguinidad en los cuatro primeros grados, ni de afinidad en los dos primeros, con la Presidenta o Presidente Municipal saliente”.



En rechazo a la propuesta, la bancada del PAN acusó que se violan “todos los derechos humanos”.



El legislador del PAN, Rodrigo García Escalante, afirmó que esta iniciativa viola los Derechos Humanos y pidió que fuese turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.



Cabe señalar que el legislador es señalado de formar parte de un “cacicazgo” en el Distrito de Pánuco, debido a que su hermano, Ricardo García Escalante, fue Alcalde de dicho municipio y actualmente es diputado federal por ese Distrito.



Además, el padre de ambos legisladores, Ricardo García Guzmán, fue contralor general del Estado en el sexenio de Javier Duarte y en 2017 buscó la candidatura a la alcaldía para suceder a su hijo, aunque la dirigencia nacional del PAN se la negó.



Por su parte, el legislador de MC y presidente de la comisión de Derechos Humanos, Alexis Sánchez García, también solicitó que le fuese remitida la iniciativa, calificándola como violatoria a las garantías de los ciudadanos, aunque la Mesa Directiva le requirió que la petición fuese por escrito.



En la justificación de su iniciativa el morenista criticó los casos de los estados de Coahuila, Tamaulipas, Morelos, Estado de México, Puebla, así como en Veracruz, donde el Gobernador saliente (Miguel Ángel Yunes Linares) “pretendía heredar el cargo a su hijo, logrando para éste la correspondiente candidatura del Partido en el que militan”.



Argumentó que en los estados meritocráticos, en el cual el mérito acredita el ascenso en el marco de una escala jerárquica, el nepotismo es un acto de corrupción.



En Tribuna dijo que este esquema ya se aplica en el Estado de Oaxaca, en donde la Constitución no permite tener parentesco hasta en cuarto grado entre el gobernador saliente y el entrante.



En el documento, respecto a los gobiernos municipales, señaló que las candidaturas también han sido heredadas de padres a hijos/as, primos/primas, tíos/as, nietos/tas, cuñados/das, como sucedió en la década pasada donde tenemos como ejemplo algunos municipios.



Aunque no lo hizo en tribuna, en el documento se refirió al caso de Acatlán, Acayucan, Ángel R. Cabada, Banderilla, Boca del Río, Cosamaloapan, Chiconquiaco, Jaltipan, Martínez de la Torre, Misantla, Pánuco, San Rafael, Santiago Tuxtla, Tantoyuca, Tonayán, Tuxpan y Veracruz.



La iniciativa establece que para el cargo de Gobernador y alcaldes no podrían aspirar los familiares comprendidos dentro del cuarto grado de parentesco y, por ende, dentro de la restricción legal de que se trata, siendo los siguientes:



“Parentesco por consanguinidad: padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos; hijos, nietos, bisnietos, tataranietos; hermanos, medios hermanos, tíos y sobrinos carnales, primos hermanos, tíos y sobrinos segundos carnales.



Concretamente el proyecto adiciona la fracción VIII al artículo 43 y se adiciona un último párrafo al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Veracruz.