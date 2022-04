Propuesta de matrimonio igualitario en Veracruz vuelve al debate

De nueva cuenta, en el Congreso del Estado se abre el debate en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ramón Díaz Ávila, diputado local del Partido del Trabajo (PT), propuso una reforma al artículo 75 del Código Civil de Veracruz, con la finalidad de legalizar el matrimonio igualitario.La propuesta va en el sentido de cambiar los términos de hombre y mujer respecto al matrimonio, para incluir solamente el de personas. En caso de aprobarse, dicho artículo quedaría de la siguiente manera:“El matrimonio es la unión de dos personas que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil”, cuya modificación, expone el legislador, no agravia derechos a terceros, simplemente pretende brindar derechos a aquellos que los tienen restringidos.Dicha reforma derogaría el texto actual del artículo que señala:“El matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil”.En ese sentido, Díaz Ávila expuso que el derecho del matrimonio para la población LGTTTI no está garantizado del todo mientras existan Entidades que aún no legislan al respecto.En el caso específico de Veracruz, sólo se logra a través de la presentación de un Amparo Indirecto o Acción de Inconstitucional para poder hacerlo, situación que atenta contra los derechos reconocidos a los integrantes de esta población.Ávila dijo que su propuesta no trata de debilitar a la institución del matrimonio, sino que de hacerla inclusiva para todos.De lo que trata esta iniciativa, indicó, es de eliminar prejuicios que en muchos casos han llevado al aislamiento y humillación de muchos a causa de la exclusión; por lo que no debe verse esta iniciativa como un acto de generosidad, sino más bien como un acto de verdadera justicia LGBTTTI.Aseveró que en México y Veracruz, pertenecer a la población LGBTTTI es sinónimo de todo tipo de violencia en los distintos aspectos de su vida; tanto en el terreno laboral como en los centros educativos, o en el propio hogar, en donde esta población ha llegado a sufrir violencia física, que en ocasiones ha llegado hasta el homicidio y violencia psicológica.Agregó que actualmente, en 26 Entidades Federativas los Congresos Locales han llevado a cabo reformas a sus respectivos Códigos Civiles, para establecer el matrimonio igualitario. A excepción de Durango, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz, el resto de las Entidades han logrado armonizar sus leyes al marco constitucional general.“Pido el respaldo para esta Iniciativa; ya que lo que hoy estamos planteando es un tema de reconocimiento a la igualdad. Brindemos a la población LGBTTTI, la oportunidad de dignificar su papel en nuestra sociedad y otorgarles el respeto y derechos negado durante muchos años”.