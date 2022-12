Propuesta del Senado para el autotransporte federal está “hecha al vapor”

El director de la Asociación de Transportistas de Carga de la Zona Centro, José Ortega Herrera, dijo que la iniciativa de ley para limitar las jornadas laborales de los operadores del autotransporte federal, propuesta del Senado, está hecha al vapor pues se tienen que revisar diferentes temas como la existencia de infraestructura de paraderos seguros, así como carreteras sin violencia."Mira se tiene que pensar en que haya paraderos para que descansen, porque donde tú te paras te asaltan, roban hasta los camiones. Eso es lo primero que se tendrían que ver, es que no hay carretera segura en la zona, con decirte que hasta han sacado camiones de las mismas pensiones para robarlos".Aunque consideró que es una buena iniciativa, pues entre más descansado esté el operador, maneja en mejores condiciones. "No tenemos duda de que puede ser una buena medida también para que haya menos accidentes porque se ha comprobado que estos son por exceso de trabajo, porque no se respetan los descansos".A eso también se le agrega el que los conductores son indisciplinados, a veces pierden mucho tiempo en la carretera por alimentos, "por echar novio y luego lo quieren recuperar con velocidad".Sobre la capacidad económica para poder llevar dos operadores a un mismo viaje, comentó que no es algo fácil. Además, tendría que ser un trayecto muy largo para llevar el par de choferes, por ejemplo, de 3 mil kilómetros o 4 kilómetros y más."La iniciativa está bien pero junto a eso debe de haber controles de la autoridad y revisar que haya dormido el chofer y que esté cumpliendo con la bitácora, eso sería responsabilidad de la autoridad carretera como la Guardia Nacional división carretera".