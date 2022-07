Prorrogan plazo para registro de aspirantes a recibir la medalla “Heberto Castillo”

Debido a que no hay suficientes aspirantes registrados para recibir la medalla “Heberto Castillo Martínez” que permita a la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, elaborar la terna que debe presentarse para su votación el 23 de agosto, por segunda ocasión se prorrogó el plazo para la recepción de propuestas, esta vez hasta el 12 de agosto.De acuerdo con la convocatoria, el plazo oficial para el registro de postulantes venció el 15 de este mes de julio, pero al no haber registros, los diputados integrantes de la referida Comisión acordaron ampliarlo cuatro días más, es decir al día 19.Al vencer la prórroga se analizó el proceso de registros y se volvió a tener una escasa recepción de propuestas de candidaturas, por lo que nuevamente se amplió el plazo, ahora del 1° al 12 de agosto en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde.El 13 de junio de 2019, la a LXV Legislatura instauró la medalla “Heberto Castillo Martínez”, con la que se reconoce, anualmente, al ciudadano o ciudadana que se distinga por su aportación a la investigación, divulgación o aplicación de la ciencia y que haya contribuido con el desarrollo del Estado o del país.Hace tres años que se creó el premio y sola una vez se ha entregado la medalla; en el 2019, año de su creación, la recibió Marco Antonio Rodríguez Revoredo, investigador del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) de la Universidad Veracruzana (UV) por impulsar el programa Alfabetizar a Sordos (ALAS).En el 2020 la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, como medida extraordinaria por la propagación del virus SARS-CoV2, prorrogó el procedimiento de designación de la persona merecedora de la medalla “Heberto Castillo Martínez”, correspondiente a ese año, hasta que existieran las condiciones sanitarias adecuadas, la entrega del premio quedó suspendida.En 2021 siguió vigente esa medida. Fue hasta este año, con la actual Legislatura, que se activó nuevamente el proceso, pero ahora, no hay ciudadanos inscritos.La convocatoria señala que el diploma y medalla “Heberto Castillo Martínez 2022” serán entregados por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en una sesión solemne del Congreso del Estado que se efectuará el martes 23 de agosto.