Prorrogan presentación de declaración patrimonial a funcionarios municipales de Chontla

El sistema Veracruz-Declara es el medio oficial que adoptó el Ayuntamiento de Chontla para que sus servidores públicos presenten las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad inicial pero no cuentan con el equipo de cómputo con las características adecuadas para poder soportar dicho sistema.Por ello, el Órgano Interno de Control (OIC) prorrogó hasta el último día de este mes de marzo el plazo para el cumplimiento de esa obligación.Damiana Macario Francisco, titular del OIC, dijo que el sistema sustituirá la entrega de las declaraciones impresas que han quedado descontinuadas en su uso, salvo en los casos particulares que por sus características requieran de su utilización, únicamente hasta lograr la total migración al nuevo sistema.Sin embargo, aseveró que aún no se encuentra instalado y funcionando debidamente el sistema “Veracruz-Declara”.Dijo que el Ayuntamiento no cuenta con el equipo de cómputo con las características adecuadas que permitan soportar el sistema electrónico para presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y de intereses a las que están sujetos los servidores públicos.En virtud de lo anterior, emitió el Acuerdo por medio del cual se amplía el plazo para presentar las declaraciones de situación patrimonial en la modalidad de inicial, hasta el 31 de marzo de 2022 para todas las servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento de Chontla.