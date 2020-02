Protección a familias se frenó por polémica con matrimonio gay, afirma alcalde

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, expuso que la controversia que ha ocasionado la reforma al Código Civil se ha originado por la falta de conocimiento sobre esta, pues no sólo se habla de los matrimonios igualitarios, sino de la protección a las familias.



"A mí me parece que es una reforma que ayuda a proteger a la familia, porque protege a los niños, a los hijos de las familias, protege a las mujeres cuando se separan. A mí me parece que lo que se necesita, es darle a conocer a la población todo el contenido de la reforma, porque se pone mucho énfasis en el tema del matrimonio homosexual, pero eso es sólo una parte de la reforma".



En ese sentido, el primer edil refirió que todos los ciudadanos tienen el derecho de tener una familia, y no es necesario hacer distingos por las preferencias sexuales.



"Si quieren unirse, porque no es obligatorio, si quieren unirse en forma legal, pues todos tenemos derecho a hacerlo, la constitución así lo permite. Lo que hace falta es información, que se conozca bien el contenido de la reforma".



Aunado a ello, el munícipe no descartó que todo lo referente a estas reformas pudiera ser por el próximo proceso electoral, y aquellos que se estén pronunciando en contra o a favor, posiblemente es por querer posicionarse.



"Sí pues van a ser temas que van a estar presentes en la agenda de todos los partidos políticos para pelear por el electorado; pero la verdad yo creo que para elevar la calidad de la democracia, lo que se necesita es tener una ciudadanía mejor informada, y ahí ustedes juegan un papel esencial".



Para finalizar, Rodríguez Herrero aseguró que si administración se seguirá caracterizando por ser inclusiva, tanto para las mujeres, como para las personas de la comunidad LGBTTTI.



"Yo creo que esa es una conquista ya global, tenemos que aceptar que hay ya una diversidad sexual, hay que proteger los derechos de todos, y pretender excluir, discriminar a quien tenga una opción diferente a la del matrimonio convencional, pues es seguir jugando a que te encierro en un clóset y no me entero de que estás teniendo vínculos amorosos, yo creo que a todos nos conviene la libertad", concluyó.