Protección Animal de Coatzacoalcos no hace su trabajo, reprocha activista

El presidente de "Rescatarlos Anaya Coatza", Carlos Anaya, denunció que la oficina de Protección Animal Municipal no atiende a la población que tiene denuncias en favor de los animales.Explicó que este fin de semana acudió a las oficinas ubicadas en la parte superior del Ayuntamiento y el sitio estaba cerrado con candado.Asimismo, relató que pese a haber hablado con el director, Jesús López y decirle que lo alcanzaría donde estuviera para que lo ayudara con su denuncia, este le pidió que mejor lo esperara en su oficina, pero nunca llegó.“Hablé con el director Jesús López, me comentó que estaba atendiendo una emergencia en el CCA por una emergencia de un perro que se intoxicó, le dije que nos veíamos allá para agilizar el reporte que tengo, me dice que no, que mejor lo espere acá, que lo espere media hora, voy a esperarlo la media hora, porque es urgente que me ayuden y acompañen a ver este reporte que tengo”, comentó.Por esta situación, el animalista reclamó que no es posible que una de las oficinas del gobierno municipal no esté abierta para recibir las denuncias, esto a pesar de que han solicitado que los reportes no se hagan en redes sociales y sean directamente en Protección Animal.“En redes sociales los reportes que se hacen los checamos nosotros, la mayoría de los rescatistas que nos preocupamos por el bienestar animal, no se vale que estas personas que reciben un salario y que se les paga por velar por el bienestar de los animales anden fuera de oficina”, agregó.Agregó que llegaron un par de personas que fueron reportados por maltrato pues tenían una cita en Protección Animal y no hubo quién los recibiera, por lo que señaló que así no se puede avanzar en el bienestar de perros y gatos en Coatzacoalcos.Después de la espera de Carlos Anaya, Protección Animal recibió su denuncia y le entregó una ficha de la misma, junto a un folio y la hora en que se registró, una hora y media después.