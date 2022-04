Protección Civil de Orizaba logra evitar llamadas falsas

El coordinador de Protección Civil de Orizaba, Samuel Valencia Argüelles, mencionó que aunque a esta área llegan llamadas falsas sobre supuestas emergencias, a través de la coordinación que hay con el C5 y la Policía Municipal, se descartan.Señaló que no se tiene la cuantificación de cuántas se realizan, ya que muchas veces entran a través del 911, pero con la red de vigilancia que hay mediante el C5 y la policía municipal les permite descartar las que son situaciones que no son reales y con ello el actuar es más eficiente y se gastan menos recursos.Recordó que cuando se movilizan unidades y personal, esto repercute en un costo.Mencionó que PC no es la única corporación que recibe llamadas de emergencias falsas, también se dan informaciones que no son reales a los ciudadanos, como recientemente ocurrió cuando se difundió que habría un fenómeno climatológico con vientos catastróficos, lo cual no era cierto.Indicó que lamentablemente es muy común que se difundan comunicados alarmistas.“Cualquiera puede subir una publicación y la gente la da como veraz, y es difícil desmentirlas, porque es más fácil creer en algo caótico que en una verdad”, apuntó y exhortó a la población a no creer cualquier mensaje que circula por redes o bien verificarlo en las páginas de las dependencias.