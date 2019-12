Protección Civil de Orizaba reporta saldo blanco en Nochebuena

Un saldo blanco es el que reporta el municipio de Orizaba en lo que es la noche del 24 para amanecer 25, indicó Antonio Vázquez Sánchez, coordinador de Protección Civil del ayuntamiento.



Mencionó que afortunadamente en las celebraciones de la noche de Navidad no hubo problemas que lamentar.



Reconoció que se considera que la mayoría de la población acató las recomendaciones que se le hicieron, sobre todo para lo que es el uso de la pirotecnia, por lo que no se les requirió para atender alguna situación a lo largo de la noche, aunque hubo personal de guardia.



Agregó que el clima también ayudó, pues estuvo despejado y sin un frío intenso, por lo que esas condiciones permitieron que no se presentaran accidentes en las calles.



Recordó que desde el pasado mes de noviembre se aplica el operativo Cobertor, a través del cual se busca a las personas que pernoctan en vía pública y se les apoya a llegar a sus domicilios para que no se expongan a las bajas temperaturas, por lo que tampoco en este tema se han tenido problemas.



Reconoció que en el caso de la población indígena que pernocta en las calles, no se van a ningún albergue aunque se les apoye, porque prefieren dormir en la vía pública y se cubren con cobertores y plásticos.