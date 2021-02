Protección Civil exhorta a población en general no subir al Pico de Orizaba

Un llamado a la población para que evite acudir en estos momentos al área del Parque Nacional Pico de Orizaba hizo el director de Protección Civil de Atzitzintla, Puebla, Manuel Barojas Vargas, pues recordó que actualmente están en semáforo rojo por el COVID-19 y no hay brigada de rescate, por lo que en caso de un incidente tienen que estar viendo con quién apoyarse.



Lo anterior, al hacer mención a la ayuda que se brindó a 8 personas del municipio de Huiloapan, incluyendo dos menores de edad, la noche del domingo, luego de que el vehículo en el que viajaban sufriera una avería al no ser adecuado para transitar por los caminos de terracería del lugar.



Señaló que afortunadamente las personas estaban bien y junto con elementos de la SSP se les ayudó a llegar a la cabecera municipal y de ahí se fueron por sus propios medios, pero pudieron verse en una situación delicada, ya que la ropa que llevaban no era la adecuada para protegerlos del frío de hasta 10 grados bajo cero que se registra en el lugar donde estaban, a 3 mil 490 metros sobre el nivel del mar.



Barojas Vargas exhortó a la gente a que evite subir, pero si lo hace, que tenga la cortesía de pasar a avisar qué ruta tomarán y cuánto tiempo piensan estar, para saber por dónde buscarlos en caso de ser necesario.



De igual forma, que no lleven a niños o personas con enfermedades crónicas, que vayan acompañados de personas que conozcan el lugar, que no dejen basura y que si encienden una fogata tengan cuidado de no provocar un incendio.



También, añadió, que lleven ropa adecuada y vehículos 4x4, y si van en motocicleta, cuatrimotos o Jeep, que no se salgan de los caminos establecidos para que no destruyan árboles pequeños.