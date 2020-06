Protección Civil reporta 4 muertos tras sismo de 7.5 en Oaxaca

Cuatro personas fallecidas en Oaxaca, entre ellas un trabajador de Pemex; cuatro heridas, así como diversos daños en viviendas y hospitales de Oaxaca, Ciudad de México y Estado de México es el saldo preliminar del sismo magnitud 7.5 que se registró esta mañana, informó la Coordinación Nacional de Protección.



Con corte de las 13:45 horas, el organismo señaló que el movimiento fue percibido también en Chiapas, Guerrero, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla, Michoacán, Tlaxcala e Hidalgo pero al momento no se reportan afectaciones mayores.



Precisó que los muertos en Oaxaca se registraron en los municipios de San Juan Ozolotepec, Huatulco, San Agustín Amatengo y Salina Cruz, por derrumbe de estructuras y un cerro.



Uno de los lesionados se desempeñaba como trabajador de Pemex en la Refinería de Salina Cruz.



Respecto al daño a las viviendas, explicó que se reportaron pequeñas afectaciones en fachadas, principalmente en el Centro Histórico de Oaxaca y en viviendas de San Pedro Huamelula, además de daños en infraestructura de hospitales de San Bartolo Coyotepec, San Pedro Pochutla, Santa Cruz Huatulco, San Juan Ozolotepec, Sierra de Miahuatlán.



El organismo señaló que hasta las 14:30 horas, el Servicio Sismológico Nacional reportó 447 réplicas, siendo la de mayor magnitud de 4.6.



La refinería “Antonio Dovalí”, de Pemex, realizó paro de actividades debido a que se originó un conato de incendio. Al momento opera de manera normal.



En el Estado de México, el Hospital General de Chalco presentó afectaciones por cuarteaduras, mientras que el IMSS Oriente, del municipio de Ecatepec también registró afectaciones por cuarteaduras.



REPORTE CIUDAD DE MÉXICO



Sismo percibido de manera fuerte.



Se realizaron evacuaciones preventivas de edificios públicos y privados. Agrupación de Cóndores realizan sobrevuelos de monitoreo. Sin reporte de afectaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México



Daños humanos:

2 personas lesionadas (1 adulto y 1 menor), en Alcaldía Iztapalapa.

Daños a vivienda.

Daños estructurales en edificio abandonado en la calle de Medellín y Quintana Roo, en la colonia Roma.

Revisión en edificio contiguo a la estación del Metrobús Etiopía.

Daños en fachadas de viviendas atrás de Palacio Nacional.

32 edificios con daños en fachadas.



La Coordinación Nacional de Protección recomendó a la población conservar la calma, replegarse en zonas de menor riesgo, cerca de trabes, columnas o muros de carga, no utilizar elevadores ni escaleras y alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.



Asimismo, si se está en planta baja y se tiene un lugar abierto, como un patio libre de obstáculos, se recomienda salir, siempre tomando precauciones y cuidando que no nos vaya a caer algún objeto o elemento de fachada que pudiera desprenderse.



Si no se pone en riesgo la seguridad personal, hay que desconectar la electricidad y cerrar las llaves de agua y gas.



Si el sismo ocurre al estar manejando, se deben prender las luces intermitentes, frenar lentamente y estacionarse en un sitio seguro, alejado de árboles, postes o bardas que pudieran caer encima.