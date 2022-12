Protección Civil Xalapa no ha recibido solicitudes de albergue en temporada de frío

Sobre las bajas temperaturas que se han presentado recientemente en la capital veracruzana, Luis Sardiña Salgado, director de Protección Civil Municipal, señaló que este cambio climático no es tan severo como en otras partes del mundo.“Desde luego que los mexicanos, de manera particular los del estado de Veracruz y particularmente Xalapa, debemos estar tranquilos a pesar de la onda gélida que acontece y donde se llega a cuarenta grados bajo cero en países como Canadá y Estados Unidos”.Asimismo, aseguró que mantienen contacto con la población vulnerable ante esta situación, por lo que están presentes en las problemáticas que se pudieran presentar a causa del clima.“Se está atento al problema de la temporada invernal, lo manifestamos desde un principio y hemos estado atentos. Nosotros tenemos nuestras brigadas, recorridos, tenemos un chat con la población y las áreas vulnerables y ante eso de alguna manera estamos permanentemente en contacto con la población”.El director de PC afirmó que nadie se ha acercado a ellos por la necesidad de usar un albergue, sin embargo señaló qué hay albergues listos y preparados por parte del DIF municipal y DIF estatal.El reciente Frente Frío en la capital fue considerado por Sardiña como histórico, por lo que previó que a la llegada de otro en esta temporada no llegue a tal grado.“Las temperaturas sí es cierto que han sido de entre nueve y doce grados; el día de hoy ya la temperatura está subiendo pero desde luego viene otro frente frío como lo está manifestando el servicio meteorológico pero bueno, creo que no vendrá tan abrumadoramente gélido como el que acabamos de tener, porque dijeron que este fue histórico”, concluyó.