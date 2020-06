Protesta contra abuso policial no debe generar violencia: Obispo de Orizaba

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, dijo que las expresiones de rechazo al abuso policial no tienen que ser generando más violencia como se ha visto en diferentes lugares, donde algunos sectores aprovechan la confrontación para beneficiar intereses personales.



"El cristiano no debe polarizar. Vean que triste están pasando las situaciones de sufrimiento y de dolor por ejemplo del señor George Floyd, que ha causado tantas manifestaciones violentas por solidarizarse con lo que parece un abuso de autoridad. Pero una cosa no debe llevarnos a la violencia con otra".



Agregó que se solidariza con el dolor, sufrimiento e injusticia pero cada creyente debe ser parte de una comunión y no perder los elementos que permitan cuidarnos y fortalecernos unos con otros pero sin propiciar más violencia.



"También nos está pasando en México porque puede ser el peligro que en una situación solidaria de amar, querer, respetar la vida del otro, sea oportunidad de crear confrontaciones y saquen tajada otros intereses".



Por eso el llamado que hizo el Obispo es a que todos piensen en la unidad y comunión, hacer el bien, trabajar por la paz, la justicia y no olvidar el mandamiento del amor que viene de la mano con ofrecer los valores de la vida en Cristo.