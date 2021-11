Protesta personal de contrato del Hospital Regional de Río Blanco

Personal de contrato del Hospital Regional de Río Blanco denunció una serie de irregularidades en ese nosocomio, desde acoso laboral y violencia de género hasta inequidad en sus salarios y prestaciones.Los inconformes, principalmente mujeres, señalaron que hay situaciones de violencia de género pero las afectadas no denuncian porque ante cualquier señalamiento de inmediato se les amenaza con ya no renovarles el contrato.Mencionaron que a pesar de que muchas tienen hasta 10 años laborando, no han recibido la oportunidad de una base, en tanto que la gente que llegó por medio del INSABI recibe sueldo y prestaciones muy superiores a las que ellos tienen.