Protestan 16 agencias navieras de Tuxpan contra Capitanía de Puerto

Las 16 agencias navieras que operan en este puerto se inconformaron de manera formal por la anunciada de entrada en vigor del nuevo Sistema de Operación Portuaria (SOP) Versión 3.6, misma que será aplicada a partir del próximo día 15 de este mes por Capitanía de Puerto.



El sistema establece mecanismos para un mejor control de los movimientos de tráfico marítimo, cargas y maniobras, además de hacer más eficiente los procesos de pagos por el derecho de uso de infraestructura portuaria.



Pero los empresarios advirtieron que no existe suficiente información al respecto, además de que prevén que dicho sistema generará atrasos en trámites, ante lo cual amagan con utilizar otros puertos para sus operaciones.



Los inconformes plantearon lo anterior en un documento, dirigido al Almirante Nicodemus Villagómez Broca, director de la Administración Portuaria Integral Tuxpan (Apitux).



Los suscritos manifestaron su queja ante la pretensión de Capitanía de Puerto, a cargo de Luis Jorge Goicoechea Sotomayor, y su segundo de abordo, Rafael López Mena, por la imposición del SOP Versión 3.6.



Las agencias solicitan revisarlo y que éste sea aprobado de manera independiente por las autoridades de Sanidad, Migración, Senasica, Aduana y Terminales, y no sea condicionante para continuar trámites ante Capitanía de Puerto.



Del mismo modo demandan que el despacho del puerto anterior no sea condicionante para la autorización del arribo, y que el sistema tenga la capacidad para adelantar los trámites en cualquier horario.



Plantean también que Capitanía de Puerto dé resolución el mismo día a todos los trámites ingresados en horarios de atención estipulados.



En respuesta, la Apitux aceptó recibir en reunión a los representantes de las 16 navieras, misma que se llevará a cabo este jueves a las 10 de la mañana, a fin de analizar la situación.