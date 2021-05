Protestan agentes inmobiliarios por “veto” del INFONAVIT a fraccionamientos

Agentes Inmobiliarios de Veracruz se manifestaron en las oficinas del INFONAVIT para protestar porque el Instituto se niega a aplicar créditos para vivienda en fraccionamientos que "vetó", supuestamente por no estar municipalizados, lo que impide que los puedan vender, pese a que las adquirieron con créditos del Instituto que entonces sí otorgó en esas zonas.



Expusieron que hay inconformidad por parte de derechohabientes que compraron una vivienda y en ese entonces el INFONAVIT avaló su crédito sin exigir a las constructoras que contaran con todos los servicios pero ahora que ya pagaron las casas y pretenden vender, no pueden porque ahora el Instituto no quiere aplicar créditos en esos fraccionamientos.



"Cuando surgieron los fraccionamientos hubo una constructora, dígase Homex, Intra, Ponti, que te vendieron a ti una vivienda. En ese momento, ellos presentaron información a INFONAVIT. Tú adquiriste tu vivienda, te dieron el crédito. ¿Qué pasa ahora? Tú quieres vender tu casa pero INFONAVIT te dice que no puedes venderla. Es irónico porque me dio el crédito (para comprarla) y ahora no me deja venderla", dijo Mar Núñez.



Fraccionamientos como Costa Dorada, Colinas de Santa Fe, Sotavento, Bonaterra y La Herradura, son algunos de los vetados en los que el INFONAVIT no otorga créditos ni da la liberación para la venta.



En estos mismos desarrollos de vivienda se han registrado problemas por la falta de servicios públicos, a pesar de que los propietarios cumplen con el pago de sus impuestos.



"Algunas constructoras desaparecieron o se dieron a la quiebra. Supuestamente no están municipalizadas pero el Ayuntamiento cobra el predial y la Comisión (Federal de Electricidad) otorga contrato de luz. El detalle es que Grupo MAS no quiere dar contratos y el INFONAVIT dice que no están municipalizados y no se pueden vender".



Reclaman que son cientos de derechohabientes que están en esta misma situación que se presentó desde hace unos 2 meses.