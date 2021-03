Protestan ante CAEV tras casi 3 semanas sin agua en Tuxpan

Residentes del Fraccionamiento Petrópolis, uno de los más grandes de este puerto, que se conforma por alrededor de 2 mil 500 viviendas, se plantaron en protesta frente a la Oficina Operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) para exigir suministro del vital líquido.



Los manifestantes dijeron que enfrentan una situación desesperante, pues de hace casi tres semanas no reciben agua en este sector de la ciudad, ubicado en la parte norte del Libramiento Adolfo López Mateos, esto es, rumbo a la salida hacia Tampico.



Tras lanzar consignas, los inconformes fueron atendidos en el patio por Jorge Alberto Vargas Chabelo, jefe de la Oficina Operadora, a quien reclamaron una “solución efectiva” y no solamente medidas paliativas, ya que expusieron que desde hace dos años padecen el problema de manera intermitente.



En respuesta, Vargas Chabelo explicó que se llevan a cabo trabajos para atender la creciente demanda de agua en toda la ciudad, pues reconoció que cada vez hay más usuarios del sistema.



Una de las obras para mejorar el abasto, expuso, es la construcción de 2 nuevos tanques de almacenamiento y nuevo vaso de captación, mismos que podrían estar listos en septiembre, pero, mientras tanto, afirmó que se buscará una alternativa como “disminuir la cantidad de agua que se manda a otras colonias” para dotar a Petrópolis, que se ubica en zona alta.



Aun así, los manifestantes advirtieron que regresarán mañana para seguir haciendo presión, pues temen que después, por el puente de Semana Santa, no encuentren a nadie en las oficinas.