Protestan colonos de Boca del Río ante Ayuntamiento; llevan 12 días sin luz

Molestos porque llevan 12 días sin energía eléctrica, habitantes de la colonia El Morro se manifestaron en el Palacio Municipal de Boca del Río, para exigir al Alcalde Humberto Alonso Morelli que intervenga ante la Comisión Federal de Electricidad para que les instalen lo antes posible un transformador y que el servicio se restablezca para 80 viviendas.



Afirman que están "sufriendo en pleno Boca del Río, una ciudad urbana" y afrontando la pandemia por el COVID-19 sin el servicio y con enfermos que requieren la electricidad para atenderse.



"Tenemos hoy 12 días sin luz en los hogares, sufriendo las inclemencias del tiempo, hay gente enferma, nuestro alimento es perecedero porque ya no tenemos refrigerador y sufriendo el calor día con día, hay gente que necesita dializarse, hay que gente que necesita la luz, estamos desde las 8 y media y el Alcalde no nos puede atender, dice que está muy ocupado y nos da una cita hasta la próxima semana y eso una cita no la solución", dijo Marilú Martínez Ramírez, habitante de la colonia El Morro.



Con gritos de ¡que salga Molleri!, los vecinos se molestaron más porque están requiriendo desde hace varios días el apoyo del ayuntamiento, toda vez que CFE les ha indicado que el municipio debe liberar unos permisos.



Reprochan que en campaña, los boqueños no ponían excusas y atendieron al ahora Alcalde, pero ahora él, no les da la cara.



“Que nos apoyen a hablar con Comisión para que sea pronta la instalación del transformador. ¿Cuántos días más? Cuando él (el Alcalde) pedía el apoyo al boqueño ahí estuvimos, no le pedíamos la pérdida del tiempo, ni le poníamos pretexto de que trabajábamos. Hicimos un espacio para ponerlo en el lugar que está. Le pedimos el apoyo porque Comisión Federal de Electricidad nos manda aquí porque tienen la autoridad para poderlo hacer".



Aún con la lluvia, los habitantes de la colonia "El Morro" permanecieron hasta que el director de gobernación del ayuntamiento de Boca del Río, acudió a dialogar, pero ellos, insistían en hablar con el Alcalde.