Protestan contra CAEV, en Río Blanco, por dejar reparaciones a medias

Por causar destrozos y no reparar fugas de agua, a pesar del estiaje que se registra en diversas colonias del municipio de Río Blanco, un grupo de vecinos de la colonia Centro se manifestó la mañana de este lunes en las instalaciones de la oficina operadora del agua, dependiente de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).



Los vecinos exigen al Administrador de la CAEV soluciones inmediatas, pues no es justo que los empleados de la oficina abran calles y hoyos, no reparen y desatiendan la necesidad de servicio de las familias.



Un grupo de vecinas, representantes de colonias de la cabecera municipal, indicaron que es lamentable que las autoridades no atiendan estas problemáticas y se tenga que desperdiciar tanta agua, mientras que existan tantas necesidades de ésta.



Señalan que el titular de la oficina tampoco ha dado una respuesta favorable a habitantes de la Colonia Felipe Carrillo Puerto para dotarlos del servicio a ellos y 7 colonias más.



Por ello, cerca de 40 personas se manifestaron desde temprana hora, cerraron por espacio de 10 minutos el paso de Camino Nacional y luego, a las afueras de la oficina operadora del agua, donde una comisión de la CAEV los atendió.



Ante la presencia de representantes de medios de comunicación, exigieron que personal de la CAEV cierre los hoyos que hacen para reparar las tuberías, mismos que dejan abandonados, generando un riesgo para peatones y conductores.



Los acusaron de dañar las calles y de cobrar cuotas excesivas, dando un pésimo servicio de agua que sólo entuban y distribuyen sin siquiera filtrar.