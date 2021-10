Protestan contra detención del Director de Tránsito de Mendoza

Debido a que la tarde de este sábado se llevó a cabo la audiencia inicial para legalizar la detención del director de Tránsito de Mendoza, Enrique “N” y vincularlo a proceso, familiares del funcionario y elementos de la corporación se manifestaron ante las instalaciones de la Fiscalía y denunciaron irregularidades.Oficiales de Tránsito de ese municipio indicaron que nunca hubo una orden de aprehensión en contra del funcionario, por lo que éste salió de manera voluntaria de las instalaciones junto con la jefa de Servicios para ir a la base de la SSP en Nogales.Agregaron que no hubo ninguna agresión tampoco, ni por parte del funcionario ni hacia él.Indicaron que como se observa en un video que se difundió a través de redes sociales, el funcionario y la jefa de Servicios se suben a la unidad de la SSP, ya que tampoco hubo policías ministeriales que fueran a cumplir alguna orden de aprehensión.Guadalupe Marbella Solorio, jefa de Servicios y quien actualmente quedó al frente de la dirección, explicó que en cuanto le dijeron que el Director quedaba detenido se comunicó con sus compañeros para que fueran por ella a la base de la SSP y desde ese momento ya nadie se pudo comunicar con él.Como ella, Omar Mendoza Leyva, elemento de Tránsito, indicó que entre el personal hay impotencia por lo que está ocurriendo y piensan que es una injusticia, por eso este día acudieron a manifestarse para demandar su libertad.La esposa del funcionario, Marisol “N”, indicó que desde que su esposo fue detenido no ha sabido nada de él, no ha podido verlo y ni siquiera le han permitido hablarle, por lo que se siente desesperada.Explicó que cuando supo que había sido detenido acudió a la base de la SSP en Nogales, pero hubo un mal trato hacia ella, ya que los elementos fueron prepotentes y no le decían nada.Consideró que si su esposo fuera una mala persona, como ahora dicen, no habría gente apoyándolo, lo cual no es el caso, “por favor que me lo entreguen”, rogó.