Protestan contra línea de autobuses ruta 92, en Veracruz Puerto

Habitantes de la comunidad de Santa Fe se manifestaron contra la ruta 92 de pasajeros impidiéndoles el acceso, se dicen hartos de las malas condiciones de las unidades y que los han dejado botados cuando no les conviene hacer el recorrido, además que durante seis meses dejaron de prestar el servicio.Por tal motivo, a través del comisariado ejidal, los pobladores de la comunidad Santa Fe, solicitaron en su momento a la Línea Sociedad Cooperativa de autotransportes Saeta Verde les brindará el servicio, entrando así en funciones.El trayecto que solicitaron era la misma que realizaba la ruta 92, Santa Fe-SAN Julián-Mercados de centro de Veracruz y Viceversa.La inconformidad existe porque los vecinos de ambas comunidades aseguran una vez que el dueño de la ruta 92 los vio organizados y que la línea Saeta Verde empezó a dar el servicio de pasajeros, regresó la 92 a dar el servicio tras seis casi 6 meses de ya no hacerlo, pero que la 92 cuentan con la concesión.“Nos dejaron abandonados, nosotros resolvimos y ahora quieren entrar así nada más por qué si, pues no lo vamos a permitir”, recriminó una de las afectadas pueblerinas.Tras reunirse este medio día para enebrales el acceso a las unidades de la ruta 92, los afectados y afectadas reclamaron que a sus unidades les entra el agua cuando llueve, muchos se les han descompuesto en el camino y que hasta toques les da cuando se sientan, por las malas condiciones en las que se encuentran.“No queremos la ruta impuesta, no estamos pintados nos abandonaron, ahora no los queremos”, “La comunidad quiere ruta al centro con el servicio del asaeta, Fuera la ruta impuesta, el pueblo manda”, son mensajes que los inconformes tenían escritos en carteles.Por tales reclamos, los pobladores de la comunidad de Santa Fe y San Julián pertenecientes al municipio de Veracruz, solicitan a las autoridades correspondientes su intervención para una solución pronta, que no siga afectando sus traslados a la ciudad.