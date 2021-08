Protestan empleados de CAEV en Acayucan por incumplimiento al contrato laboral

Sesenta y cinco empleados de un total de cien de la oficina operadora de Acayucan de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) se manifestaron esta mañana derivado de una serie de incumplimientos al contrato por parte del área patronal.



El secretario de Secretario General de la CROM, Lázaro Urbano Gabriel señaló que son el sindicato mayoritario que labora en la oficina operadora, sin embargo, la Dirección General de CAEV no ha cumplido con pagos que están establecidos dentro del contrato laboral.



Entre las demandas están los vales de despensas que debían llegar en el mes de diciembre de los años 2019 y 2020, no se les han cumplido.



Manifiesta Urbano Gabriel que, también les adeudan el bono del mejor servidor del mes, y esto dentro del contrato laboral.



Según el Secretario General también debieron entregar el apoyo a empleados por defunción y el año pasado por COVID, murieron dos integrantes del sindicato de la CROM.



Y sobre el tema de la pandemia, la Dirección General de la CAEV no los ha apoyado con caretas, guantes, cubreboca o trajes especiales para evitar ser contagiados de COVID, son ellos que tienen que costear todo ese equipamiento.



“Las compañeras que están en caja o qué están en un área donde tienen trato directo con los usuarios son las que se quejan de que deberían de apoyarlas con algunos equipos y no se los han dado”, precisó.



Bruno Amitl Salamanca Esparza, jefe de la oficina en Acayucan, dijo que, habló la mañana de este viernes con el personal de las oficinas centrales para resolver el tema de la manifestación y los empleados tendrán una cita en la ciudad de Xalapa donde van a ser escuchados, en tanto el personal que se puso de brazos caídos, regresó a sus diversas áreas.