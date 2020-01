Protestan en ingenio Central Potrero; exigen que se instale planta de tratamiento de agua

Habitantes de seis comunidades del municipio de Carrillo Puerto llegaron hasta la localidad de Potrero para manifestarse donde el ingenio Central Potrero arroja desechos que provocan contaminación.



Más tarde, se trasladaron a la Gerencia del Central Potrero para expresar su postura y exigir que instalen plantas de tratamiento.



Dejaron en claro que no tienen nada en contra de la empresa y que lo que piden es que cumplan con las leyes de dependencias del medio ambiente.



"No queremos que se vaya la empresa. Sabemos que es una fuente de empleo para muchas personas de la zona. Lo que pedimos es que se tomen medidas contra la contaminación del agua y del aire", expresaron.



Además, hicieron un llamado a Central Energética de Atoyac para que de igual manera cumplan con las normas.



Lo anterior, después de explicar que en tiempo de zafra se incrementan los desechos de esta empresa agroindustrial y acaban con los peces del río.



Advirtieron que, de no tomar cartas en el asunto volverán a manifestarse y tomar otras medidas.