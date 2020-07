Protestan en Rafael Delgado por clausura de panteón ejidal de Jalapilla

Pobladores del municipio de Rafael Delgado, durante la mañana de este miércoles se manifestaron para exigir que se abra el panteón ejidal de Jalapilla, que fue clausurado en días pasados por parte de la autoridad municipal.



Reprocharon que la presidenta Isidora Antonio, sin ninguna autoridad porque es un ejido, haya cerrado este cementerio.



De igual forma rechazaron la versión del Ayuntamiento, que aseguró que se estaban inhumando cuerpos sin tener un acta de defunción otorgada por el Registro Civil.



"Esto no es cierto, cada persona que se entierra hay una acta de defunción otorgada por Registro Civil", de igual forma destacaron que la congregación de Jalapilla está completamente olvidada por la Alcaldesa pues no se invierte en ningún servicio.



Cuestionaron a dónde van a enterrar a sus difuntos, aunque en algunos casos ya los han mandado a panteones de otros municipios. Aseguraron también que no han enterrado alguna persona víctima del COVID-19.



Desde las 11:00 horas mantienen cerrada la carretera que enlaza de Orizaba a la Sierra de Zongolica. Hasta el lugar de los hechos llegaron elementos de la Guardia Nacional que les indicaron que es delito cerrar vías de comunicación federal y estatal.



Pero también les refirieron que en esa época de COVID-19, no puede haber ningún panteón clausurado ni cerrado por ello que buscarían la forma de intervenir para que termine el bloqueo y para que se tome las decisiones pertinentes en referencia a este cementerio.



Durante la protesta que realizaron, se puede observar personas con tos y un número importante de ellos sin el uso del cubrebocas o la colocación de este artículo de protección de manera incorrecta, es decir nada más tapando la boca o como collar.