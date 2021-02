Protestan en Río Blanco por falta de suministro de agua

Nuevamente, vecinos de los fraccionamientos Villas de San Javier I, II y III de Río Blanco se manifestaron para exigir a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) restablecer el suministro del líquido, del cual carecen desde la semana pasada, lo que afecta a más de 40 mil habitantes.



Asimismo, advirtieron que de no cumplir con su demanda podrían de dejar de pagar por este servicio, como expuso el usuario José F.



Los quejosos detallaron que están sin servicio de agua potable más de 20 colonias, en dos congregaciones, pero la principal afectación se dio en la cabecera municipal y en la comunidad Vicente Guerrero donde se asientan más de 220 negocios de diversos giros, que van desde restaurantes hasta ferreterías y refaccionarias.



Por la tarde, un grupo de vecinos afectados por la falta de agua cerraron la avenida principal a la altura de Camino Nacional, lugar conocido como La Ceiba, en Río Blanco, como medida de presión para exigir a la titular de la CAEV soluciones inmediatas.



“La dependencia estatal no cuenta con pipas para suministrar de agua a los habitantes y el presidente municipal David Velásquez Ruano no apoya porque dice que el servicio es de la CAEV y no depende del Municipio”, señaló Magdalena Cruz Conde, ama de casa.



Explicaron los inconformes que la CAEV se lava las manos argumentando que sí envía pipas, pero lo que no dice es que una pipa de las que manda apenas llena tres tinacos de mil 100 litros cada uno.Eentonces para surtir de agua a una colonia necesitaría unos 30 viajes al día.



Otra situación que enfrentan las familias es que no todas cuentan con cisterna y por ello el desabasto se complica para atender labores domésticas, negocios y hasta pacientes enfermos de COVID que requieren mucha salubridad.



Los afectados por la falta de servicio amagaron que, si la CAEV no repara las fallas en el sistema y entrega mañana agua a los rioblanquenses tomarán las oficinas hasta que el director de CAEV en el Estado dé solución a esta problemática que padecen los usuarios desde hace varios años.