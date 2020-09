Protestan mujeres de Tepetzintla por liberación de presunto violador, en Tuxpan

Un grupo de pobladores del vecino municipio de Tepetzintla, mayoritariamente mujeres, bloqueó la avenida Las Américas frente al edificio del Poder Judicial en este puerto, para protestar por la liberación de un sujeto acusado de violación.



Con pancartas y colocados a mitad de la avenida, que es la salida hacia la villa de Tamiahua, los manifestantes señalaron que hace cuatro años el ahora indiciado, Eugenio H. C., fue detenido tras abusar de una joven, que en ese entonces tenía 17 años.



Sin embargo, en el proceso, esta semana el sujeto obtuvo libertad concedida por la juez Luz Areli Ahumada, por lo que exigieron su renuncia y que se recapture al presunto agresor.



Tras varios minutos de protesta, los inconformes fueron atendidos por la jueza, quien argumentó que hubo ciertos vicios, pues dijo que la Fiscalía no celebró audiencia intermedia en este procedimiento.



Explicó que la ley no permite prisión preventiva más allá de dos años, mientras que el acusado ya había cumplido cuatro años internado en el reclusorio regional, por lo que obtuvo la libertad.



Aun así, los inconformes se mantuvieron varios minutos más en su protesta y con la avenida cerrada en uno de los carriles, hasta que decidieron retirarse, con la posibilidad de que se manifiesten nuevamente pero esta vez en la Fiscalía o en el mismo lugar, ya que no quedaron del todo convencidos con los argumentos, advirtieron.