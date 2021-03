Protestan mujeres frente a PRD; exigen justicia para exesposa de Rogelio “N”

Decenas de mujeres de los municipios de Xalapa y Veracruz Puerto, marcharon del Parque Miguel Hidalgo, mejor conocido como Los Berros a las oficinas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para exigir justicia por maltrato y agresiones que sufrió Guillermina “N”, exesposa de Rogelio “N”, exsecretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.



A decir de una mujer que se identificó como Lizbeth, dijo que realizaron está movilización en representación de las mujeres que han sido maltratadas por sus parejas, como le pasó a Guillermina “ N”, pedimos justicia por maltrato, violencia física y verbal que sufrió por parte de un exfuncionario del gobierno estatal, dijo la entrevistada.



Las manifestantes, que portaban cartulinas en sus manos con consignas pidiendo justicia para las mujeres, especialmente para Guillermina “N”.



Del Parque Miguel Hidalgo, partieron para trasladarse a las oficinas estatales del PRD en dónde lanzaron consignas en contra de este instituto político, por proteger a su exdirigente y aspirante a la diputación federal por la vía de la Representación Proporcional de la Tercera Circunscripción Electoral.



Al respecto, el presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, de entrada dijo desconocer la realización de esa manifestación, y se dijo respetuoso de este tipo de acciones de protesta, porque “en el PRD siempre hemos luchado por la libertad de expresión”.



“Respetamos las manifestación, siempre y cuando todo se haga en estricto apego a la Ley, de que sean marchas pacíficas, de que no instruya el paso de las personas, pero el PRD ha sido impulsor de los derechos humanos de mujeres y hombres y de la libre manifestación de las ideas, también”, agregó.



Del hecho de que la manifestación se haría en sus oficinas estatales, dijo que mientras no afecten a terceros, el PRD es respetuoso de este tipo de movilizaciones, siempre ha luchado por la libre manifestación de las ideas o marchas pacíficas.



El dirigente estatal perredista soslayo comentar si está manifestación estuviese manipulado, “porque no sé, tengo que checar de parte de quién, no quiero dar un juicio contundente contra ellas, no la descalifico no se quién la encabece y teniendo la información más clara, con todo gusto daré mi comentario en torno a eso”, concluyó.