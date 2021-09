Padres de la escuela Secundaria General número 7 de Coatzacoalcos se manifestaron esta mañana de lunes, en protesta por el regreso a clases presenciales.



Los inconformes detallaron que no existen las condiciones para que sus hijos vuelvan a las aulas en medio de la tercera ola de COVID-19 pero además porque el plantel no cuenta con agua potable ni energía eléctrica.



Claudia, quien tiene un hijo estudiando en esta escuela, recordó que apenas la semana pasada un docente de Inglés falleció por tener Coronavirus.



La mujer no descartó que haya más profesores contagiados, lo que sin duda pone en riesgo a la población estudiantil.



