Protestan padres de familia por falta de dos maestros en primaria de Xico

Padres de familia de la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos” en el municipio de Xico, advirtieron que este lunes cerrarán el plantel a manera de protesta por la falta de dos maestros.Al respecto, los padres y madres de familia señalaron que al inicio de este ciclo escolar ya no contaban con los profesores de primer y cuarto grado, pues se jubilaron; sin embargo, la Secretaría de Educación no ha enviado a los remplazos, lo cual está afectando la educación de sus hijos.“No tenemos dos maestros, uno de primero y otro de cuarto grado, desde este inicio escolar ya no tenemos a los maestros, se jubilaron y pues no hemos tenido, un grupo está atendido por la directora, por eso estamos alzando la voz para que nos hagan caso”, comentaron los quejosos.Y es que dijeron que las autoridades no les dejan otra alternativa, más que hacer el paro, pues de otro modo no son escuchados.“Mañana se hará un paro, se cerrará la escuela desde las 7:00 de la mañana, no vamos a dejar entrar a nadie, todos los padres estamos siendo solidarios con estos grupos”, finalizaron.