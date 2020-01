Protestan padres de niños con cáncer en el Centro de Xalapa; urgen medicamentos

Padres de niños con cáncer, atendidos en el Centro Estatal de Cancerología, (CECAN) “Dr. Miguel Dorantes Mesa”, llegaron a la zona centro de la capital del Estado para bloquear la vialidad, luego de manifestarse en la instalaciones del hospital, con la finalidad de urgir al Gobierno abastecer de medicamentos para sus hijos.



Karla Arias, una de la madres afectadas criticó que el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, no haya cumplido con lo prometido, pues hace más de tres meses, que los menores no cuentan con los medicamentos necesarios como: Vincristina, Doxorrubicina, Citarabicina, Actinomicina y otros insumos



"Desde hace más de tres meses no hay quimioterapias completas, no hay Citarabicina, Vincristina, no hay ni soluciones salinas, no hay agujas. Que cumpla con lo que prometió el señor secretario".



Explicó que en el mes de marzo recibieron la visita de Ramos Alor, mismo que se comprometió a dar continuidad a la problemática y seguir otorgando los medicamentos necesarios para todo el centro de salud.



"Él fue muy claro, nosotros también fuimos muy claros como papás, en su visita en marzo, llegó con dos carros llenos de medicamentos, pero les dijimos que eso no iba a ser suficiente, él nos dijo que nunca iba a faltar y ahorita está el desabasto", dijo.