Protestan por desabasto de medicamento en Hospital Regional de Orizaba

Debido a que desde hace un mes no se les surtía de forma adecuada el medicamento Eriproyectina, un grupo de al menos veinte pacientes dializados se presentó en el Hospital General Regional de Orizaba (HGRO) para hablar con los directivos.Tres de esos derechohabientes explicaron que hace cuatro meses aproximadamente también se dio un desabasto, pero se solucionó en poco tiempo; sin embargo, ya tiene un mes en que se les viene diciendo que no hay el medicamento.Explicaron que esa medicina les sirve para prevenir y remediar la anemia, y algunos pacientes reciben dos dosis a la semana, pero hay otros que necesitan hasta seis.Comentaron que para ellos es difícil adquirirlo por su cuenta, ya que cuesta en promedio mil pesos, por lo que para la mayoría no hay esa posibilidad de adquirirlo en las cantidades que necesitan.Agregaron que hay un chat de Whatsapp en donde están integrados más de 120 dializados y era preocupante para ellos observar que les decían que no hay la medicina, por lo que este jueves se dieron cita casi una veintena de ellos para hablar con los directivos del HGRO.Señalaron que piden también que se haga como anteriormente los atendían, en que les daban las dosis para una semana, para que no tuvieran que estar yendo todos los días que les toca, sobre todo porque su sistema inmunológico está comprometido y corren el riesgo de adquirir una enfermedad, pero también porque hay personas postradas y en silla de ruedas para las que es complicado que ellas o sus familiares estén acudiendo.Luego de hablar con los directivos, a los pacientes les comenzaron a entregar el medicamento.