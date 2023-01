Protestan por desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, en Xalapa

Manifestantes hicieron presencia en la plaza Lerdo de Xalapa para exigir al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, que intervenga ante los gobernadores de los estados de Michoacán y Colima para agilizar la búsqueda de los desaparecidos; Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.El padre de Ricardo, Arturo Lagunes Moreno, reconoció que la finalidad de la movilización sería exigir la presentación con vida de su hijo, quien dijo se trataría de un abogado defensor de derechos humanos, activo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU, quien habría sido secuestrado el 15 de enero en los límites de Michoacán y Colima, junto con el defensor del medio ambiente y líder comunitario de Aquila Michoacán, Antonio Díaz Valencia.“Estamos solicitando que se apliquen en las búsquedas las autoridades, que nos entreguen con vida a la brevedad posible a nuestros familiares”, comentó Lagunes Moreno.Pese a que dicha situación habría ocurrido fuera de la entidad veracruzana,Lagunes Moreno dijo que al ser veracruzano y radicar en el estado pide la ayuda del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.“Mis hijos por su trabajo y por su circunstancia familiar se han desplazado a diversas partes del país…finalmente cada uno de su trinchera en su lugar de origen busca tocar puertas para encontrar el botón que reactive y que nos auxilie a afilar las búsquedas”.El padre del abogado Lagunes recordó que el último caso que estaba llevando antes de su desaparición en Michoacán, era la gestión jurídica ante tribunales agrarios y la procuraduría agraria en Morelia y el tribunal en Colima, buscando el cambio de comisariado ejidal. Situación por la que dijo pudo haber existido un conflicto de interés, debido a la presencia de una empresa que extraía metales tanto en Michoacán como en diversas partes del mundo.“Nosotros queremos que intervengan puesto que siento que esa situación de ese cambio cuando el sábado 15 de enero se hace la desaparición, la privación de la libertad de Ricardo Arturo y de don Antonio Díaz, venían de una asamblea donde les informaban a todos los comuneros presentes de sus gestiones y que eran favorables para hacer el cambio pronto”.Dijo que situaciones podrían haberse dado a partir de ese suceso, sin embargo, comentó que no pueden aseverar nada, ya que no son ellos quienes llevan la línea de investigación.Por último, Lagunes Moreno reiteró el apoyo que busca por parte del Gobernador del Estado de Veracruz, para que intervenga por ellos ante los gobernadores de Colima y Michoacán, pues aseguró que no han tenido contacto con ellos. Pese a haber tenido contacto con secretarios de gobierno, dijo que no han logrado resultados.