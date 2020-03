Protestan por falta de medidas de prevención en Delegación de SEV

Trabajadores de la Delegación de la Secretaría de Educación, en Coatepec, se manifestaron esta mañana para denunciar la falta de medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias por la contingencia del coronavirus.



Según los empleados, a personas de la tercera edad, así como a personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas, se les debió permitir su salida de las labores desde el pasado 17 de marzo; sin embargo, las autoridades de la Delegación no respetaron esta indicación y fue apenas este lunes cuando permitieron su salida.



“Se supone que el martes 17, después del regreso del puente que pasó en las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, llegó la indicación de que personas adultas, con enfermedades crónico-degenerativas y mujeres embarazadas se les diera la salida y regresaran hasta el 20 de abril. Resulta que a nosotros nos excluyeron de estas medidas y esto acaba de pasar apenas el lunes”, dijeron.



Y es que señalaron su preocupación pues incluso personas con problemas renales, con problemas de asma y diabetes tuvieron que acudir a trabajar, exponiendo su vida.



“Las áreas son reducidas. Estamos molestos porque apenas este lunes dieron la indicación, en las diferentes áreas desde el 17 también se instruyó que se establecieran guardias y no estuviera todo el personal y así evitar aglomeraciones del personal y eso tampoco se está haciendo”, comentaron.



Asimismo, sostuvieron que hubo personal que presentó estos días síntomas de resfriado y no les suspendieron sus labores y siguieron conviviendo con el resto del personal.