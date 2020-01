Protestan trabajadores de Limpia Pública de Xalapa para exigir pago de catorcena

Empleados del área de Limpia Pública, Parques y Jardines, del Ayuntamiento de Xalapa, se manifestaron frente a Palacio Municipal para exigir el pago correspondiente a su catorcena, que debió haberse cumplido hace horas.



De acuerdo a Juan Enrique García Reyes, secretario de Trabajos y Conflictos del Sindicato Solidaridad Urbana FATEV, ya son varias veces que sucede esta problemática, específicamente a aquellos empleados que cobran en efectivo.



"Ahorita sólo venimos una comisión para no entorpecer el servicio. Muchos ya cobraron por tarjeta, le depositaron al mediodía, pero en sí éramos afectados 3 mil trabajadores, su preocupación es que siempre cobran desde temprano, ahorita son como 400".



Con una marcha pacífica que partió desde las instalaciones del área de Limpia Pública, hasta llegar a Palacio Municipal, los inconformes lamentaron dicha situación, pues muchos de ellos son de otros municipios y no se han podido retirar a sus domicilios.



"Muchos compañeros se resisten a cambiarse a tarjeta porque en limpia no hay cajeros, otros compañeros no lo saben ocupar. Hay muchas personas discapacitadas, van en sillas de ruedas a cobrar, es una burla para nosotros".



Tras unos minutos de protesta, fueron atendidos por el director de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Juan Carlos Olivo Escudero, para dialogar y dar solución a su queja.