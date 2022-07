Protestan trabajadores sindicalizados de TELMEX en Veracruz

Trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) se manifestaron afuera del Palacio Municipal de Orizaba para exigir que se otorguen las más de mil vacantes pendientes y dejen de hacer el trabajo los filiales de grupo Carso, se otorgue la jubilación para los empleados sindicalizados que ingresaron a partir del 2009, se paguen utilidades y no haya una prórroga más en el tema de la huelga.En este sentido, el secretario general de la Sección 8, Ignacio Ramírez Céspedes, indicó que es una burla para ellos que ya se hayan dado 23 prórrogas para no irse a huelga.Esta movilización es una más de las que se están efectuando en los últimos días en diferentes partes del país.A fin de defender el contrato colectivo de trabajo, el sindicato de Telefonistas anunció un posible estallamiento a huelga el próximo 21 de julio.En una manifestación pacífica realizada en el parque 21 de Mayo, los trabajadores encabezados por Daniel Delgado Bautista señalan que la empresa TELMEX los ha estado amedrentando y ha contratado personal a través de outsourcing cuyas vacantes no cuentan con prestaciones sociales ni salarios dignos.En Córdoba se requieren al menos 50 plazas y la empresa se niega a respetar los contratos, aun cuando ya se legitimó el contrato colectivo de trabajo.A decir del secretario del sindicato, la movilización es a nivel nacional y de no haber acuerdos, la huelga estallará el próximo 21 de julio a las 12 del día.​