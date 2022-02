Protestan vecinos de Lerdo de Tejada; exigen instalación de un Concejo Municipal

Ante el vacío de poder existente en el municipio de Lerdo de Tejada, luego de que el alcalde electo Fabián “N” y su suplente Ángel “N”, ciudadanos de ese lugar exigieron al Congreso del Estado la instalación de un Concejo Municipal y finiquitar un problema que podría traer graves consecuencias, por la ilegalidad que se comete al nombrar a otras personas que no fueron electas por el pueblo.Por tal motivo, habitantes de ese municipio, encabezados por Juan Guillermo Hernández Mayoral y Manuel Hernández Portela, se manifestaron en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada de esta capital, para exigir al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, su intervención y se restaure la legalidad en este municipio a un Gobierno Municipal legítimo y transparente.Y es que el pasado 29 de diciembre de 2021, el Alcalde electo fue detenido por la policía y posteriormente su suplente, acusados presuntamente de delincuencia organizada, por lo que se encuentran encarcelados y sin haber tomado posesión, el primero, como Presidente municipal de Lerdo de Tejada.Sin embargo, en lo oscuro, la diputada Liliana Castro, quien fue invitada, fue instruida por el pleno del Congreso del Estado a tomar protesta a las nuevas autoridades municipales, designando a Mari Arroniz, quien era sindica como presidente municipal y el regidor primero a la sindicatura y el regidor segundo a la Regiduría primera y así sucesivamente, de manera escalonada, llenar los espacios para la integración de la comuna lerdense, que ahora ostenta la Síndica.Después, en otro acto se repuso el procedimiento en donde se restauraron en sus cargos a los ediles mencionados, pero no la ilegalidad en la que se encuentran, pues no hay presidente municipal en Lerdo de Tejada, de ahí que se exige al Congreso del Estado, atienda esta demanda ciudadana y designe a un Concejo Municipal y posteriormente convoque a elecciones extraordinarias.Expresaron que a mes y medio de estar en funciones la administración municipal, los habitantes de Lerdo de Tejada desconocen la situación legal del ayuntamiento, porque no se les ha informado quién queda en la presidencia municipal por qué y por cuánto tiempo, por lo que se está exigiendo la instalación de un Concejo Municipal, por la manera en que se han dado las cosas, que no han sido ni transparentes ni legales, porque como fueron designados las actuales autoridades municipales no es legal, ya que no se puede otorgar la presidencia municipal a la Sindica, porque el alcalde nunca tomó posesión, tal y como lo establece la norma vigente.La inconformidad de los manifestantes se deriva, porque el exalcalde panista Hermes Cortés García, al parecer está detrás de todo esto, ya que al dejar una administración desastrosa, respaldó la candidatura del ahora preso.Finalmente, exigieron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, porque no estamos dispuestos a esperar a que el ayuntamiento demuestre que no sirve para nada, porque en el periodo que llevan ya han cambiado tres veces al titular de la Comisión de Agua Potable, no han sido capaces de resolver el problema de la basura y todo continúa como lo dejó el anterior alcalde.De igual manera, exigieron la solución al problema, porque en reiteradas veces se han enviado oficios al Congreso del Estado y no se tiene respuesta alguna, y la comuna lerdense es utilizada para emplear a familiares y amigos de diputados de la región, dijeron por último.