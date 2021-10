Protestan xiqueños por el cambio de sentido de sus calles principales

Un grupo de pobladores, se plantaron esta mañana en la entrada a Xico, para desviar el tráfico vehicular por la calle de Vicente Guerrero y dejarla de un solo sentido, tal y como se encontraba hace meses.Y es que ante reiteradas peticiones por parte de estos ciudadanos a la autoridad municipal para que se cambiara el doble sentido de la calle principal de Miguel Hidalgo, pues causaba confusión y ponía en peligro a los transeúntes, este día poco antes de las 10:00 horas, algunos ciudadanos tomaron el control de la vialidad.Desde el sábado, este grupo de xiqueños a través de un audio y perifoneo avisaron y exhortaron a todo el pueblo a sumarse y cambiar la vialidad, ante la omisión de la autoridad municipal.“La presidenta ella quiso que subieran por Hidalgo, antes el sentido era de bajada y no era de subida y ya ha habido muchos accidentes, y la gente ya quiere que siga como antes, que no suban, la gente no está de acuerdo en lo que la alcaldesa ha venido haciendo”, explicaron.Según ellos, el cambio de vialidad y el sentido de algunas calles, provoca caos entre los conductores y pone en peligro a los transeúntes.“Se está haciendo porque es un atropello que nos hacen como pueblo, es un caos y no se puede transitar para los que manejamos y los que caminan no pueden, siempre se ha entrado por Guerrero y se baja por Hidalgo, siempre ha sido así. La presidenta tomó como pretexto el cambio en lo que se componían las calles, pero ya se terminaron, por eso estamos haciendo esto”, dijeron.Finalmente, indicaron que tomaron la decisión de tomar las calles, debido a que ya habían acordado con el Ayuntamiento el cambio; sin embargo, no se respetaron los acuerdos.“La solicitud ya se había hecho, pero ella no toma en cuenta lo que se acordó”, acotaron.